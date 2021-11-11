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Игорь Крутой рассказал о самочувствии Александра Серова

Дарья Чентаева

Общество
Игорь Крутой рассказал о самочувствии Александра Серова
Фото: Из личного архива Игоря Крутого

Композитор Игорь Крутой рассказал, что его близкий друг и соратник композитор и исполнитель, автор песни «Я люблю тебя до слез» Александр Серов по-прежнему находится в больнице с диагнозом «коронавирус». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Крутого, в настоящее время здоровью певца ничего не угрожает. Композитор признался, что это самая приятная новость для близких и друзей Серова.

——Я очень благодарен Сане за нашу дружбу, за наше совместное творчество, за нашу общую юность, за наш страх потерять друг друга! Будь здоров, Саня, и хватит меня пугать! — написал Игорь Крутой о своем друге.

Ранее дочь больного COVID-19 Александра Серова — Мишель рассказала о самочувствии отца в реанимации. По словам Мишель, ее отец находится в надежных руках и под бдительным контролем московских врачей, поэтому у нее не возникает сомнений в том, что в скором времени ее папа полностью выздоровеет.

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