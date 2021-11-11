Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Генетик рассказал, какие риски несет поздняя беременность

Ирина Игнатенко

Общество
Генетик рассказал, какие риски несет поздняя беременность
Фото: Pexels

Поздняя беременность может спровоцировать серьезные последствия как для ребенка, так и для матери. Об этом рассказал руководитель отдела геномной медицины НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта, доктор биологических наук Андрей Глотов.

Как рассказал генетик, по данным НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта, старородящими сейчас считаются пациентки 33–35 лет. Он отметил, что с каждым годом таких женщин становится все больше и в этой тенденции нет ничего хорошего.

— Количество таких пациенток, мягко говоря, пугает. Чаще всего дети возрастных матерей подвержены различным синдромам. Поскольку организм сам по себе несет риски. Ведь с возрастом мы «изнашиваемся», — отметил он в комментарии ФАН.

Он также отметил, что степень проявления какого-то негативного признака зависит от возраста матери. Например, если говорить о болезни костей, то чем выше возраст матери, тем выше степень проявления этих наследственных патологий у плода.

До этого ученые сообщили, что пол ребенка может влиять на титр антител к COVID-19 у беременных.

Читайте также:
возрастБеременностьЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Все мнения
О проекте