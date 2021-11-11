Генетик рассказал, какие риски несет поздняя беременность

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Поздняя беременность может спровоцировать серьезные последствия как для ребенка, так и для матери. Об этом рассказал руководитель отдела геномной медицины НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта, доктор биологических наук Андрей Глотов.

Как рассказал генетик, по данным НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта, старородящими сейчас считаются пациентки 33–35 лет. Он отметил, что с каждым годом таких женщин становится все больше и в этой тенденции нет ничего хорошего.

— Количество таких пациенток, мягко говоря, пугает. Чаще всего дети возрастных матерей подвержены различным синдромам. Поскольку организм сам по себе несет риски. Ведь с возрастом мы «изнашиваемся», — отметил он в комментарии ФАН.

Он также отметил, что степень проявления какого-то негативного признака зависит от возраста матери. Например, если говорить о болезни костей, то чем выше возраст матери, тем выше степень проявления этих наследственных патологий у плода.

До этого ученые сообщили, что пол ребенка может влиять на титр антител к COVID-19 у беременных.