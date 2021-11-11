Ученые: Пол ребенка может влиять на титр антител к COVID-19 у беременных

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Уязвимость мужской иммунной системы к коронавирусной инфекции закладывается еще в утробе матери. Данное исследование провели ученые Гарвардской медицинской школы и Массачусетской больницы общего профиля.

В исследовании приняли участие 38 женщин, инфицированных COVID–19 во время третьего триместра беременности. Половина из них ждали ребенка мужского пола. Кроме этого, в исследование включили 30 беременных женщин, у которых коронавирус не был обнаружен.

Затем ученые измерили уровни защитных антител в крови испытуемых, а также изучили показатели плаценты каждой из них.

— На активацию клеток иммунной системы влияют половые гормоны и гормоны, присутствующие в плаценте. Гормоны в этом случае действуют как иммуномодуляторы, регулирующие чувствительность всей системы. Например, гормоны, которые вырабатываются плодом женского пола, являются иммуностимуляторами, а мужские в свою очередь обладают иммуносупрессорными свойствами, — рассказала «Известиям» врач акушер-гинеколог клиники «МЕДСИ на Федосьино» Бальжина Тагарова.

Ученые, которые провели данное исследование, рекомендуют пройти вакцинацию всем, кто готовится к беременности. Это поможет избежать акушерских осложнений и родить здоровых малышей.

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В среду, 10 ноября, заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов перечислил возрастные категории детей, которые наиболее уязвимы к коронавирусной инфекции.