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Названы категории детей, которые наиболее подвержены COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Названы категории детей, которые наиболее подвержены COVID-19
Фото: Pexels

Дети до одного года, старше семи лет, а также подростки — наиболее подвержены заболеванию COVID-19. Отмечается, что перечисленные группы чаще других заболевают коронавирусной инфекцией. Об этом заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В 70 процентов случаев данные категории лиц заражаются от взрослого населения, отметил специалист. Для того, чтобы сохранить здоровье подрастающего поколения, взрослым необходимо вакцинироваться от COVID–19.

— В общем процентном соотношении дети вовлекаются в эпидемиологический процесс в 11 процентах случаях , — сказал. Горелов в эфире телеканала «Россия 24».

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в скором времени ожидается регистрация детской вакцины от коронавируса. Исследования вакцины «Спутник V» на подростках 12–17 лет завершены и сейчас находятся на рассмотрении в федеральном Минздраве. Это такая же вакцина, что и для взрослых, но разведенная в пять раз.

Врачи отмечают, что коронавирусной инфекции в связи с мутациями подвержены не только взрослые, но и дети. В последнее время у малышей среди прочих симптомов отмечается воспаление слизистых, конъюнктивит и сыпь. Родителям не рекомендуется заниматься самолечением, а сразу обратиться за помощью к специалисту.

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