Столичные газовые службы отработали свыше 15 тысяч онлайн-обращений за 2021 год

Фото: Анна Быкова

Свыше 15 тысяч обращений в электронном формате отработали газовики Москвы за прошедшие месяцы 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгаза в четверг, 11 ноября.

При этом около трех с половиной тысяч заявок поступило в социальные сети, а еще 12 тысяч — в специальный чат-бот. Среднее время отклика на такие сообщения составляет 15 минут.

Генеральный директор Мосгаза Гасан Гасангаджиев отметил, что самая приоритетная и важная задача для учреждения — это обратная связь от горожан, что позволяет впоследствии совершенствовать работу и налаживать процессы оказания помощи населению

— Мы анализируем обращения и внедряем удобные варианты для пользователей, которые, как показывает время, все охотнее оставляют отзывы о нашей работе: если это что-то негативное — включаемся сразу, позитив же позволяет отметить эффективность решений и придает дополнительную мотивацию. Нельзя забывать и о таком большом информационном пласте, как напоминание населению о правилах газовой безопасности и сообщение о «лжегазовиках» и о плановых работах, — заявил он.

По его словам, газовики Москвы в составе столичного Комплекса городского хозяйства выполняют работы по эксплуатации газового оборудования в жилых домах, обслуживают и модернизируют почти восемь тысяч километров газопроводов, принимают участие в программе капитального ремонта и развивают энергетику в новых районах города. Эти мероприятия направлены на обеспечение безопасности населения.

В среду, 10 ноября, в пресс-службе Комплекса городского хозяйства по столице сообщили, что почти 99 процентов всех газовых плит, которые подлежали замене по техническим или временным причинам, обновили в жилых домах Москвы за 2021 год.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году специалисты обнаружили свыше 200 тысяч нарушений в эксплуатации газового оборудования, после чего заменили 98,7 процента бытовой техники.