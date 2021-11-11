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Путин посетил «Московский дом Достоевского» в честь 200-летия писателя

Иван Юминов

Общество
Путин посетил «Московский дом Достоевского» в честь 200-летия писателя
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в день 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского посетил музейный центр «Московский дом Достоевского». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 11 ноября.

Экскурсию провела глава Минкульта Ольга Любимова. Центр расположен в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных.

Дом передали в 2019 году Государственному музею истории российской литературы имени Даля. Тогда же музей-квартиру закрыли для проведения ремонтно-реставрационных работ.

Писатель прожил в этом здании с 1823 по 1837 год. Музей был открыт во флигеле в 1928 году, помещение никогда до этого не перестраивалось.

Исторический интерьер квартиры воссоздали в 1980 году на основе мемуаров младшего брата Достоевского. Среди предметов экспозиции — письменный стол, очки, Евангелие и визитки писателя.

Площадь обновленного музея составляет около тысячи квадратных метров. В нем расположены экспозиция о романах Достоевского и раздел о восприятии его творчества следующими поколениями художников и режиссеров, отмечается на сайте Кремля.

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