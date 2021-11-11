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Эксперты рассказали о главном способе обмана во время распродаж

Анна Михалюк

Общество
Эксперты рассказали о главном способе обмана во время распродаж
Фото: Pexels

11 ноября отмечается Всемирный день шопинга. Российские площадки тоже присоединились к празднику и готовы предоставить покупателям скидки на товары и услуги.

Любим Лущик, юрист и Анастасия Самойлова, руководитель пресс-службы Ozon в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, на какие уловки идут производители и маркетологи, чтобы привлечь внимание покупателей.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Как могут обмануть во время распродажи

— Сейчас мы работаем на таком рынке, который делает все возможное, чтобы как можно больше людей стали покупать в Интернете, поэтому площадки очень лояльны к пользователям. Если вспомнить про уловки, говорить, что их нет, я не буду. К нам приходит много продавцов, и наша задача как площадки – правильно выстроить мониторинг, чтобы они не выставляли фейковые скидки. Поэтому у нас несколько человек с сентября занимаются таким контролем, потому что готовиться к распродаже мы начали с начала осени, — рассказала эксперт Анастасия Самойлова.

Она пояснила, что фейковые скидки – это распространенный в прошлом способ привлечения клиентов, при котором продавец сначала выставляет товар по завышенной цене, а потом доводит ее до обычного состояния.

— У больших брендов с определенной репутацией такие ситуации крайне редки, — объяснила Самойлова.

Любим Лущик отметил, что иногда маркетплейсы заключат договоры с продавцами на таких условиях, чтобы прописанные скидки были в ущерб самим продавцам.

— У меня есть друзья, которые в преддверии Дня шопинга зашли на эти площадки. И им выставляют требование по скидкам, которые невыгодны продавцам, — рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что Всемирный день шопинга будет длиться три дня — с 11 по 13 ноября. В это время множество товаров и услуг можно приобрести по сниженной цене. Праздник является альтернативой американской «черной пятнице».

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