Кирилл Серебренников расплатился по делу «Седьмой студии»

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Мещанский суд Москвы снял обеспечительный арест с имущества режиссера Кирилла Серебренникова, получившегося условное наказание по делу о хищении почти 129 миллионов рублей. Об этом в четверг, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Обеспечительный арест на имущество К.С. Серебренникова отменен в связи с полным погашением штрафа и возмещением ущерба по гражданскому иску, — заключила собеседница «ВМ».

В июне 2020 года суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина к условным срокам по делу о мошенничестве в крупном размере. На Серебринникова также был наложен штраф в размере 800 тысяч рублей. Также суд удовлетворил иск министерства культуры к Серебренникову, Итину и Малобродскому на сумму свыше 128 миллионов рублей.

Дело «Седьмой студии»

По версии следствия, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский украли 133 из 214 миллионов рублей. Деньги были выделены в период с 2011 по 2014 год «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа». Следователи утверждали, что экс-продюсер театральной студии Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

Похищенные деньги Министерства культуры РФ якобы обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками. Это происходило под видом оплаты договоров. Единственной, кто признала вину и пошла на сделку со следствием, была бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. На суде она заверила, что «обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета», «принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей».