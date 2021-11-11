Эксперт рассказал, как проходят первые в мире учения по борьбе с коронавирусом

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Израиль первым в мире проводит национальные учения по борьбе с коронавирусом. Такими образом власти проверят готовность к потенциальной вспышке любого другого варианта инфекции. Испытания стартовали в четверг, 11 ноября, в формате командно-штабной игры.

Алекс Франк, общественный деятель, член местного совета поселения Кирьят Арьа в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как будут проходить учения и зачем они нужны.

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— Для меня новшество – это обстоятельность. Теперь есть важный подход ко всем угрозам. Это отличает новое правительство от предыдущего, которое пускало все на самотек. Нет малых тем, нужно ко всему подготовиться. Чем отличается ковид от бактериологической атаки? По большому счету, ничем. Самое время себя проверить. Коронавирус показал, что мы не готовы. Второй момент: террористы, которые видят, как мир отреагировал на вирус, тоже подойдут к делу с творческой смекалкой и тоже захотят что-то придумать, — рассказал эксперт.

Он отмечает, что бактериологическая атака может сопровождаться атакой вирусов для компьютеров. За последнее время в Израиле было несколько подобных кибератак, и одна из них проникла в базу данных страховой компании и вызвала проблемы в работе одной из поликлиник.

— Мы не исключаем, что будет двойная атака. Сегодня отрабатываться штабные учения, которые имитируют бактериологическую атаку. И они уже выявили нашу недисциплинированность, несостоятельность полиции проводить самоизоляцию, — сказал эксперт.

Алекс Франк напомнил, что сейчас 55 процентов населения Израиля привились третьей прививкой.

Ранее сообщалось, что привитых «Спутником V» российских туристов будут пускать в Израиль с 15 ноября.