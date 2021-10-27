Привитых «Спутником V» туристов разрешили пускать в Израиль с 15 ноября

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Туристов, которые привились от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», начнут пускать в Израиль с 15 ноября, однако возможное внесение России в список «красных стран» может сдвинуть этот срок. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в Министерстве туризма РФ.

— Вопрос признания «Спутника V» государством Израиль стоял на повестке дня на вчерашнем заседании премьер-министра и Минздрава, они утвердили: с 15 ноября вакцина «Спутник V» будет признана Израилем, — сказал Развозов, отметив, что при этом нужно будет сдавать серологический тест.

До этого президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета посетить Санкт-Петербург вместе с женой. Беннетт приглашение принял и уточнил, что будет рад вновь нанести визит. Путин встретился с премьер-министром Израиля в Сочи, тот не стал улетать в Тель-Авив в пятницу, 22 октября, а предпочел дождаться исхода шаббата.

22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что переговоры Путина и Беннета оказались продолжительными и конструктивными. Их встреча началась утром в пятницу, 22 октября.