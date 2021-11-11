«Кнут и пряник»: в Госдуме прокомментировали введение QR-кодов в транспорте и магазинах

Самолет, пассажиры / Фото: pixabay.com/ru

Депутаты Государственной думы готовы рассмотреть законопроект по введению системы QR-кодов на транспорте, в магазинах и общепите для привитых от коронавируса и переболевших инфекцией, если он поступит в парламент, сказали «Вечерней Москве» в комитете ГД по охране здоровья.

При этом сами парламентарии к законодательной инициативе, подготавливаемой Оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, относятся неоднозначно и пока не делают поспешных выводов. А Оперштаб, как известно, планирует ввести QR-коды в том числе для междугородних и международных поездок. По сути, без них нельзя будет никуда переместиться, кроме как в пределах собственного города на общественном транспорте. Не затронет их введение также аптеки и продовольственные магазины.

Как отметила депутат Госдумы, заслуженный врач Республики Башкортостан, кандидат медицинских наук Римма Утяшева, сегодня многие регионы уже ввели QR-коды для посещения различных заведений и общественных мест.

— Все эти меры направлены на мотивацию наших граждан к вакцинации от данной вирусной инфекции. Как еще убедить людей, что, если они хотят сохранить жизнь и здоровье своих близких, надо вакцинироваться! Порой метод кнута и пряника тоже не противопоказан. Но недолго. Нам надо как можно быстрее поставить заслон этому вирусу! — считает парламентарии.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург, кандидат медицинских наук Алексей Куринный придерживается мнения, что QR-коды надо рассматривать только как временное явление на период максимального распространения инфекции. Но здесь есть нюансы.

— Если мы говорим о введении их в общественном транспорте, то это очень спорная мера, способная парализовать движение и вызвать недовольство в крупных городах. Я лично против введений QR-кодов как на городском, так и междугороднем и международном транспорте. Надо наводить порядок с противоэпидемическими мерами на транспорте, но лишать граждан возможности перемещаться — а это коснется людей в основном небогатых — нецелесообразно, — заявил политик.

Сам он пока не может сказать, поддержит ли законопроект, если документ поступит в Госдуму. Неизвестно еще точно, в каком виде это произойдет. Пока, пояснил собеседник «ВМ», в парламент поступал только закон о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок. Его приняли в первом чтении.

Римма Утяшева констатировала, что с коронавирусом мир воюет уже два года и сейчас есть понимание: для победы над инфекцией надо сделать прививку. Тогда и все ограничения, и эти меры уйдут в прошлое. Тех, кто сомневается, делать или нет прививку, она призвала не бояться жить.

— Я тоже отношусь к категории 65+. Супруг еще старше. В прошлом году, когда еще не было вакцины, летом мы оба заболели, позже провакцинировались, скоро ревакцинация. Все мои родные и друзья вакцинированы. Я верю, что, пока мы боремся с вирусом, все меры нужны. Но мы обязательно вернемся к нормальной жизни! Как врач говорю, — заключила депутат.