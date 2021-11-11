Юрист рассказал, кому перед Новым годом положена премия

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Наличие премии в конце календарного года зависит от вида договора сотрудника с работодателем и условий, прописанных в нем. Об этом «Вечерней Москве» сообщил юрист Александр Толмачев.

— Если это трудовой договор, в документе может быть предусмотрена так называемая 13-я зарплата. Но работодатель не обязан ее выплачивать, все зависит от финансового положения компании. Второй вариант — договор ГПХ (гражданско-правового характера). В этом случае, естественно, никаких премий не предусмотрено, но в договоре могут быть прописаны так называемые бонусы за перевыполнение плана. То, что указано в договоре, то и будет исполняться. Если не написал — смотри закон, но превыше всего договор, — подчеркнул юрист.

Премия не предусмотрена, если человек находится на испытательном сроке. Хотя и в таком случае итоговое решение остается на усмотрение работодателя. Когда сотрудник показывает максимальную продуктивность и компетентность, его могут финансово поощрить, наравне с остальными.

Еще один вариант получить денежный бонус перед Новым годом — уволиться. В таком случае работодатель должен выплатить сотруднику двухмесячный оклад и оставшиеся отпускные. Это так называемое выходное пособие. Оно дается для того, чтобы работник смог отдохнуть перед тем, как устроиться на новую работу, пояснил Толмачев. Но россияне должны помнить, добавил юрист, что об увольнении нужно предупредить за 14 дней и отработать этот срок.