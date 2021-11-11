Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Юрист рассказал, кому перед Новым годом положена премия

Юлия Евграфова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Юрист рассказал, кому перед Новым годом положена премия
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Наличие премии в конце календарного года зависит от вида договора сотрудника с работодателем и условий, прописанных в нем. Об этом «Вечерней Москве» сообщил юрист Александр Толмачев.

— Если это трудовой договор, в документе может быть предусмотрена так называемая 13-я зарплата. Но работодатель не обязан ее выплачивать, все зависит от финансового положения компании. Второй вариант — договор ГПХ (гражданско-правового характера). В этом случае, естественно, никаких премий не предусмотрено, но в договоре могут быть прописаны так называемые бонусы за перевыполнение плана. То, что указано в договоре, то и будет исполняться. Если не написал — смотри закон, но превыше всего договор, — подчеркнул юрист.

Премия не предусмотрена, если человек находится на испытательном сроке. Хотя и в таком случае итоговое решение остается на усмотрение работодателя. Когда сотрудник показывает максимальную продуктивность и компетентность, его могут финансово поощрить, наравне с остальными.

Еще один вариант получить денежный бонус перед Новым годом — уволиться. В таком случае работодатель должен выплатить сотруднику двухмесячный оклад и оставшиеся отпускные. Это так называемое выходное пособие. Оно дается для того, чтобы работник смог отдохнуть перед тем, как устроиться на новую работу, пояснил Толмачев. Но россияне должны помнить, добавил юрист, что об увольнении нужно предупредить за 14 дней и отработать этот срок.

Читайте также:
ДеньгиНовый годмнение экспертов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Все мнения
О проекте