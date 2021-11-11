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Латвия запретила публичное использование георгиевской ленточки

Иван Юминов

Политика
Латвия запретила публичное использование георгиевской ленточки
Фото: glava.rk.gov.ru

Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект о запрете использования георгиевской ленточки на публичных мероприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 11 ноября.

Мера коснется развлекательных мероприятий, а также собраний, шествий и пикетов. В ходе голосования большинство депутатов поддержало соответствующие поправки к законам «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и к закону «О собраниях, шествиях и пикетах», отмечается на сайте сейма.

19 октября сообщалось, что мешки с мусором перевязали георгиевскими лентами на одном из предприятий в Горно-Алтайске. Пользователям соцсети не понравилось произошедшее.

Кто-то предложил выслать моток веревки хозяину предприятия. Управление СК по Республике Алтай начало доследственную проверку по факту осквернения символа Победы.

Осквернение символов воинской славы попадает под уголовную статью о реабилитации нацизма. Преступление наказывается штрафом до трех миллионов рублей и обязательными исправительными или принудительными работами.

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