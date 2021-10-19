Мешки с мусором перевязали георгиевской лентой на Алтае

Фото: instagram.com/kulnevagalina/

Мешки с мусором перевязали георгиевскими лентами на одном из предприятий в Горно-Алтайске. Фото с места происшествия опубликовала пользователь в соцсети Instagram.

— Ребят, нам не нужны войны и экспансии. Мы сами уничтожаем свою честь и гордость, — написала в посте к снимкам автор.

Пользователям соцсети не понравилось произошедшее. Кто-то предложил выслать моток веревки хозяину предприятия.

Управление Следственного комитета по Республике Алтай начало доследственную проверку по факту осквернения символа Победы, сообщается на сайте ведомства во вторник, 19 октября. По данным СК, строительные мешки перевязали георгиевскими лентами при ремонте здания на улице Сухова.

Осквернение символов воинской славы попадает под уголовную статью о реабилитации нацизма. Преступление наказывается штрафом до трех миллионов рублей и обязательными исправительными или принудительными работами.