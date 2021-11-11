Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жителям столицы рассказали об особенностях работы транспорта в снегопад

Виктория Сикерина

Город
Жителям столицы рассказали об особенностях работы транспорта в снегопад
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Общественный транспорт в Москве работает в штатном режиме вопреки трудным погодным условиям в виде снегопада и скользких дорог. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 11 ноября.

В ведомстве отметили, что в наземных транспортных средствах исправно функционируют системы отопления и климат-контроля. Благодаря всесезонным шинам автобусы и электробусы способны осуществлять маршруты при любой погоде. При этом для водителей трамваев проведены специальные инструктажи по работе в зимний сезон.

Также снегоуборочная техника готова к выезду на улицы города.

— Метро: следим за температурой на станциях и при необходимости корректируем ее, уже вернули пять тысяч вторых вестибюльных дверей, которые сохраняют тепло, кондиционеры в вагонах переведены в «зимний режим» — работают с комфортной для вас температурой. Московские центральные диаметры: уже перевели на зимний режим системы вентиляции и климат-контроля, проверили обогрев лобовых стекол и провели дополнительные инструктажи с персоналом, — заявили в пресс-службе.

В департаменте посоветовали автомобилистам обязательно поменять летние шины на зимние и внимательно следить за скоростным режимом, говорится в сообщении.

В четверг, 11 ноября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что утром 12 ноября в Москве и Московской области ожидается снегопад. Однако 13 ноября на смену придут ледяные дожди в некоторых частях региона.

Читайте также:
падение снегазимний сезонТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Все мнения
О проекте