Жителям столицы рассказали об особенностях работы транспорта в снегопад

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Общественный транспорт в Москве работает в штатном режиме вопреки трудным погодным условиям в виде снегопада и скользких дорог. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 11 ноября.

В ведомстве отметили, что в наземных транспортных средствах исправно функционируют системы отопления и климат-контроля. Благодаря всесезонным шинам автобусы и электробусы способны осуществлять маршруты при любой погоде. При этом для водителей трамваев проведены специальные инструктажи по работе в зимний сезон.

Также снегоуборочная техника готова к выезду на улицы города.

— Метро: следим за температурой на станциях и при необходимости корректируем ее, уже вернули пять тысяч вторых вестибюльных дверей, которые сохраняют тепло, кондиционеры в вагонах переведены в «зимний режим» — работают с комфортной для вас температурой. Московские центральные диаметры: уже перевели на зимний режим системы вентиляции и климат-контроля, проверили обогрев лобовых стекол и провели дополнительные инструктажи с персоналом, — заявили в пресс-службе.

В департаменте посоветовали автомобилистам обязательно поменять летние шины на зимние и внимательно следить за скоростным режимом, говорится в сообщении.

В четверг, 11 ноября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что утром 12 ноября в Москве и Московской области ожидается снегопад. Однако 13 ноября на смену придут ледяные дожди в некоторых частях региона.