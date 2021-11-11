Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Брата Хабиба Нурмагомедова задержали в Шереметьево за «наезд» на сотрудника полиции

Илья Ашуров

Происшествия
Брата Хабиба Нурмагомедова задержали в Шереметьево за «наезд» на сотрудника полиции
Фото: Instagram / usman_nurmagomedov
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В Москве по подозрению в применении насилия к сотруднику полиции задержали 23-летнего Усмана Нурмагомедова, он — двоюродный брат бойца MMA Хабиба Нурмагомедова. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщают СМИ.

Усман задержан вместе со своим другом Камалом Идрисовым. Утром 11 ноября они находились в машине, которая сбила сотрудника полиции на КПП аэропорта в Махачкале. После инцидента молодые люди оставили машину на стоянке аэропорта и улетели в Москву, где и были задержаны, сообщает Telegram-канал Baza.

В Сети появилось видео инцидента. На нем видно, как сотрудники полиции просят водителя автомобиля Toyota остановиться, однако он игнорирует их требования и «прорывается» дальше, сбивая человека.

Видео: Telegram / SHOT

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО подтвердили, что в аэропорту Шереметьево были задержаны двое молодых людей 1998 года рождения. Ориентировка на них пришла из Дагестана.

Брата Хабиба Нурмагомедова задержали в Шереметьево за «наезд» на сотрудника полицииФото: Telegram / Baza

— В столичном аэропорту Шереметьево сотрудниками транспортной полиции по ориентировке, поступившей из ОМВД России по Каспийску задержаны двое граждан 1998 года рождения, прилетевшие рейсом из Махачкалы. Они подозреваются в совершении наезда на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» города Каспийска, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «112», пострадавшим оказался 39-летний полицейский. Его госпитализировали с ушибом головы и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Читайте также:
братМоскваХабиб Нурмагомедов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Все мнения
О проекте