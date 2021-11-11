Брата Хабиба Нурмагомедова задержали в Шереметьево за «наезд» на сотрудника полиции

Фото: Instagram / usman_nurmagomedov

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В Москве по подозрению в применении насилия к сотруднику полиции задержали 23-летнего Усмана Нурмагомедова, он — двоюродный брат бойца MMA Хабиба Нурмагомедова. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщают СМИ.

Усман задержан вместе со своим другом Камалом Идрисовым. Утром 11 ноября они находились в машине, которая сбила сотрудника полиции на КПП аэропорта в Махачкале. После инцидента молодые люди оставили машину на стоянке аэропорта и улетели в Москву, где и были задержаны, сообщает Telegram-канал Baza.

В Сети появилось видео инцидента. На нем видно, как сотрудники полиции просят водителя автомобиля Toyota остановиться, однако он игнорирует их требования и «прорывается» дальше, сбивая человека.

Видео: Telegram / SHOT

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО подтвердили, что в аэропорту Шереметьево были задержаны двое молодых людей 1998 года рождения. Ориентировка на них пришла из Дагестана.

Фото: Telegram / Baza

— В столичном аэропорту Шереметьево сотрудниками транспортной полиции по ориентировке, поступившей из ОМВД России по Каспийску задержаны двое граждан 1998 года рождения, прилетевшие рейсом из Махачкалы. Они подозреваются в совершении наезда на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» города Каспийска, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «112», пострадавшим оказался 39-летний полицейский. Его госпитализировали с ушибом головы и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.