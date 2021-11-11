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«Реинкарнация фашизма»: Захарова осудила запрет георгиевских лент в Латвии

Иван Юминов

Политика
«Реинкарнация фашизма»: Захарова осудила запрет георгиевских лент в Латвии
Фото: МИД РФ

Решение сейма Латвии запретить публичное ношение георгиевских лент является реинкарнацией фашизма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 11 ноября.

— Парламент Латвии окончательно утвердил запрет на использование георгиевских ленточки в стране. В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов Ваффен СС, — рассказала дипломат.

Георгиевской является муаровая лента медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», напомнила она. Означает ли новый запрет то, что ветераны в Латвии не смогут носить ее в праздничные дни, задалась вопросом Захарова в своем Telegram-канале.

11 ноября сообщалось, что сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект о запрете использования георгиевской ленточки на публичных мероприятиях. Мера коснется развлекательных мероприятий, а также собраний, шествий и пикетов.

В ходе голосования большинство депутатов поддержало соответствующие поправки к законам «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и к закону «О собраниях, шествиях и пикетах».

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