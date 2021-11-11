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В Минздраве предупредили беременных о риске выкидыша из-за COVID-19

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
В Минздраве предупредили беременных о риске выкидыша из-за COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

У женщин, заболевших коронавирусом, увеличивается частота прерываний беременности. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков в четверг, 11 ноября.

— В то же время доказано, что у заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности. Коронавирус может провоцировать задержку развития плода, а также может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае его рождения раньше срока, — рассказал специалист.

Антитела привитой женщины, по его словам, передаются ребенку. Благодаря этому дети защищены от COVID-19 во время родов и в период лактации, приводит слова Шмакова РИА Новости.

5 ноября в Швейцарском институте вирусологии и иммунологии заявили, что коронавирус способен быстро размножаться в плаценте, что увеличивает риск преждевременных родов или внутриутробной гибели плода. Исследователи обнаружили, что SARS-CoV-2 может поражать клетки плаценты человека и размножаться в ней.

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По данным ученых, беременные женщины подвержены риску заражения COVID-19 на 70 процентов выше по сравнению с не беременными женщинами. При заражении коронавирусом риск преждевременных родов или гибели плода вырастает в два-три раза, утверждают специалисты.

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