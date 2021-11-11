Сергей Собянин заявил, что 23 тысячи студентов сдали Добровольный квалификационный экзамен

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Около 23 тысяч бакалавров, магистров и выпускников высших учебных заведений приняли участие в Добровольном квалификационном экзамене в 2021 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 ноября.

Он отметил, что такое число учащихся стало рекордным за пять лет существования проекта.

— Мы задумали его (Добровольный квалификационный экзамен — Прим. «ВМ»), чтобы студенты могли еще во время учебы подтвердить свои знания и найти работу. Среди лучших участников ДКЭ-2021 — будущие фармацевты, социологи и финансовые консультанты, — заявил глава города.

Сергей Собянин на персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» заключил, что победителей экзамена пригласят на стажировку или полноценную работу в крупные компании.

Фото: Официальная страница мэра Москвы Сергея Собянина в социальной сети «ВКонтакте»

До этого стало известно, Москва стала одним из лидеров акции «Большой этнографический диктант» по числу участников и среднему баллу.

В этом году 2 679 689 человек приняли участие в Большом этнографическом диктанте. В список лидеров вошли Республика Башкортостан, Москва и Краснодарский край. Из зарубежных стран хороший результат показали Казахстан, Украина и Узбекистан.

Почти 270 тысяч москвичей поддержали акцию в онлайн-формате. Этот показатель на 100 тысяч участников превысил уровень прошлого года.