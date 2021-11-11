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СК возбудил дело после наезда на полицейского в Дагестане

Иван Юминов

Происшествия
СК возбудил дело после наезда на полицейского в Дагестане
Фото: СК РФ

СК возбудил уголовное дело после наезда на полицейского около аэропорта в Каспийске. Об этом сообщили в СУ СК по Дагестану в четверг, 11 ноября.

— Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», — говорится в сообщении ведомства.

По информации СМИ, за рулем автомобиля мог находиться двоюродный брат бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов.

11 ноября СМИ сообщили, что в Москве по подозрению в наезде на сотрудника полиции задержали 23-летнего Усмана Нурмагомедова. Мужчина задержан вместе со своим другом Камалом Идрисовым.

Утром 11 ноября они находились в машине, которая сбила сотрудника полиции на КПП аэропорта в Махачкале. После инцидента молодые люди оставили машину на стоянке аэропорта и улетели в Москву, где и были задержаны.

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