Роспотребнадзор опечатал два аптечных пункта на юго-востоке и северо-востоке Москвы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Гурьянова, 61 Карта всех событий

Столичное Управление Роспотребнадзора временно остановило деятельность аптечных пунктов «СЕРВИС-30» и «Лотос» на улицах Гурьянова и Павла Корчагина из-за несоблюдения обязательных требований против распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 11 ноября.

Специалисты выявили в аптеках многочисленные нарушения мер по COVID-19. Так, в торговых залах отсутствовала разметка для соблюдения социальной дистанции, не производилась уборка и дезинфекция полов и поверхностей, а также процедура обеззараживания воздуха и контроля за ношением средств индивидуальной защиты посетителями.

При этом в «Лотосе» сотрудники ненадлежащим образом использовали антисептики и не вели соответствующую документацию. А в пункте «СЕРВИС-30» руководство проигнорировало требование об обязательной термометрии сотрудников.

В результате Роспотребнадзор временно прекратил деятельность аптечных пунктов на юго-востоке и северо-востоке города. Сотрудники ведомства составили необходимые административные протоколы и направили их в районные суды, говорится в сообщении.

До этого Управление Роспотребнадзора по столице приостановило работу продовольственных магазинов «Магнит» и «Пятерочка» на Петрозаводской и Болотниковской улицах в Москве из-за несоблюдения ограничительных мер против распространения коронавируса.