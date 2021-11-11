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Меркель призвала Путина продвигать «нормандский формат» по Донбассу

Иван Юминов

Политика
Меркель призвала Путина продвигать «нормандский формат» по Донбассу
Фото: bundeskanzlerin.de

Врио канцлера Германии Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина продвигать переговоры в «нормандском формате». Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в четверг, 11 ноября.

— Федеральный канцлер также затронула ситуацию с безопасностью в окрестностях и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта, — отметил Зайберт в Twitter.

11 ноября в Кремле сообщили, что Путин провел очередной телефонный разговор с Меркель. Так, стороны обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии и подтвердили важность его скорейшего урегулирования.

Путин, как уточняется, высказался в пользу восстановления контактов между европейскими странами и Белоруссией в целях решения проблемы. Глава государства указал на «деструктивную» политику Украины в Донбассе, а также на «опасный» характер активности США и НАТО в Черном море.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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