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Врио канцлера Германии Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина продвигать переговоры в «нормандском формате». Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в четверг, 11 ноября.

Путин, как уточняется, высказался в пользу восстановления контактов между европейскими странами и Белоруссией в целях решения проблемы. Глава государства указал на «деструктивную» политику Украины в Донбассе, а также на «опасный» характер активности США и НАТО в Черном море.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.