Путин обсудил с Меркель ситуацию с мигрантами и корабли НАТО в Черном море

Фото: Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с врио канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 11 ноября.

— Продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами, — говорится в сообщении.

Путин, как уточняется, высказался в пользу восстановления контактов между европейскими странами и Белоруссией в целях решения проблемы. Глава государства также указал на «деструктивную» политику Украины в Донбассе, а также на «опасный» характер активности США и НАТО в Черном море, отмечается на сайте Кремля.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница». 9 ноября в Минобороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте Кузница.