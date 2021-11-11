РСТ предложил сохранить право покупки билетов на самолеты без QR-кодов

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Туристическая отрасль считает необходимым сохранить право покупки билетов без QR-кодов. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в четверг, 11 ноября.

— Самый сложный вопрос — оформление авиабилетов по QR-коду. Это ограничит возможность покупки более бюджетных билетов, которые продаются заранее, — рассказал эксперт.

РСТ считает целесообразным ввести QR-коды при регистрации на рейс и посадке на поезд, но сохранить право покупки билетов без них, добавил он. Во избежание снижения транспортной подвижности населения, по его словам, должен быть переходный период и время на тестирование системы.

На переходный период, как уточнил специалист, должна быть сохранена альтернатива в виде ПЦР-тестов. Необходимо учитывать и пассажиров, которые вакцинировались только первой дозой, приводит слова Горина РИА Новости.

11 ноября в оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года.

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После 1 февраля 2022 года предоставлять ПЦР-тест на входе в вышеуказанные места смогут только те граждане, у которых будет медотвод от вакцинации. При этом на общественный транспорт, аптеки и продуктовые магазины законопроект не распространяется.