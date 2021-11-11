Жилую многоэтажку по реновации на севере Москвы достроят в 2022 году

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Россия, Москва, Бескудниковский бульвар, 52 Карта всех событий

Жилой многоквартирный дом по программе реновации жилищного фонда на Бескудниковском бульваре в Северном административном округе (САО) Москвы планируют достроить и ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 11 ноября.

Он отметил, что в настоящий момент строители занимаются монтажом конструкций подземной части здания.

— В районе Бескудниковский в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по устройству монолитных конструкций подземной части, — заявил заммэра.

По его словам, в многоэтажке предусмотрено 209 квартир, большинство их которых — двухкомнатные. Пять жилых помещений оборудуют для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Фасады дома сделают вентилируемыми с помощью фиброцементных панелей и клинкерной плитки. Также внешние стены украсят витражи.

Первый этаж новостройки отдадут под коммерческие организации: магазины, кафе, спортивные клубы, детские секции и другие. Подъезды оборудуют почтовыми ящиками, колясочной, комнатой консьержа и помещением для уборочного инвентаря.

Во дворе дома специалисты высадят растения, установят детские и спортивные площадки и создадут комфортную зону отдыха, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В четверг, 11 ноября, Рафик Загрутдинов рассказал, что в рамках реализации программы реновации жилищного фонда в настоящее время в стадии проектирования и строительства находятся 66 домов в Восточном административном округе (ВАО) столицы.