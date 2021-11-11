Ольга Бузова рассказала о своем даре предвидения

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица и телеведущая Ольга Бузова является одной из самых ярких персон шоу-бизнеса, поэтому недоброжелатели звезды уверены — за ее успехом стоят... темные силы. В интервью с «Русским пионером» звезда прокомментировала подобные слухи.

Знаменитость признается, что привыкла к таким сплетням о себе.

— Очень часто в течение многих лет слышу от совершенно разных людей, что я... ведьма, что заключила контракт с дьяволом, поэтому транслирую какие-то жесты. Люди ищут в моих песнях, танцах и появлениях на той или иной премии тайный смысл… <...>.Не могу отрицать, что меня пугает серьезность людей, которые считают, что я продала душу дьяволу. Я транслирую любовь и добро в своих песнях, в своих образах и своих высказываниях. В моем сердце правда нет ненависти и негатива, — поделилась с поклонниками артистка.

Также Ольга Бузова не скрывает, что обладает мистическими способностями, которыми пользуется в благих целях.

— Меня приглашали туда (шоу «Битва экстрасенсов» — прим. «ВМ») несколько раз. И почти все экстрасенсы сказали, что у меня есть дар предвидения и очень редкий дар — умение исполнять желания. В такие предсказания можно верить, можно скептически к ним относиться. <...>. Я лично верю, что мысли материальны. У меня в жизни так и происходит: если я мечтаю, то это обязательно случается, — заключила знаменитость, передает «Русский пионер».

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