Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бизнес на 100 миллионов и молитвы: как живет певица МакSим после клинической смерти

Дарья Чентаева

Общество
Бизнес на 100 миллионов и молитвы: как живет певица МакSим после клинической смерти
Фото: instagram/maksimartist

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, больше месяца провела в реанимации с тяжелой пневмонией. Издание Teleprogramma.pro рассказало, чем занимается артистка после болезни.

Школа искусств

Певица выкупила здание около станции метро «Сходненская» для школы искусств. Цена объекта может составлять до 200 миллионов рублей. В этом учебном заведении преподают рисование, вокал, танцы, актерское мастерство и игру на музыкальных инструментах.

Путешествие

После того как исполнительницу выписали из больницы, она отправилась в крымский санаторий. Там она посетила не только медучреждения, но и местные святые места. Маршрут певице наметил ее духовник Лука. Он трижды посещал свою подопечную во время болезни и приносил частицы мощей святителя Луки Крымского.

Семья

Перенесенная болезнь повлияла на мировоззрение певицы. Теперь она стала гораздо больше времени проводить с семьей. В конце октября она отпраздновала седьмой день рождения своей младшей дочери Марии. Хотя многие фанаты раскритиковали проведение такого пышного мероприятия в самый разгар пандемии, МакSим прекрасно провела время.

У 38-летней артистки есть две дочери. Старшей Александре весной этого года исполнилось 12 лет. Певица родила ее в браке со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. А младшая наследница Маша появилась на свет от бизнесмена Антона Петрова, передает Teleprogramma.pro.

20 сентября СМИ сообщили, что МакSим может встречаться с состоятельным мужчиной, который женат на другой женщине.

Читайте также:
МакSимЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Все мнения
О проекте