Бизнес на 100 миллионов и молитвы: как живет певица МакSим после клинической смерти

Фото: instagram/maksimartist

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, больше месяца провела в реанимации с тяжелой пневмонией. Издание Teleprogramma.pro рассказало, чем занимается артистка после болезни.

Школа искусств

Певица выкупила здание около станции метро «Сходненская» для школы искусств. Цена объекта может составлять до 200 миллионов рублей. В этом учебном заведении преподают рисование, вокал, танцы, актерское мастерство и игру на музыкальных инструментах.

Путешествие

После того как исполнительницу выписали из больницы, она отправилась в крымский санаторий. Там она посетила не только медучреждения, но и местные святые места. Маршрут певице наметил ее духовник Лука. Он трижды посещал свою подопечную во время болезни и приносил частицы мощей святителя Луки Крымского.

Семья

Перенесенная болезнь повлияла на мировоззрение певицы. Теперь она стала гораздо больше времени проводить с семьей. В конце октября она отпраздновала седьмой день рождения своей младшей дочери Марии. Хотя многие фанаты раскритиковали проведение такого пышного мероприятия в самый разгар пандемии, МакSим прекрасно провела время.

У 38-летней артистки есть две дочери. Старшей Александре весной этого года исполнилось 12 лет. Певица родила ее в браке со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. А младшая наследница Маша появилась на свет от бизнесмена Антона Петрова, передает Teleprogramma.pro.

20 сентября СМИ сообщили, что МакSим может встречаться с состоятельным мужчиной, который женат на другой женщине.