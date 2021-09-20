«Не раскаялась»: стало известно о женатом ухажере певицы МакSим

Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим может встречаться с состоятельным мужчиной, который женат на другой женщине. Об этом сообщает Telegram-канал «Курятник».

— Дело в том, что я не раскаялась и продолжаю так поступать, — рассказала она в интервью Ксении Собчак о грехе, из-за которого ее отказываются причащать в церкви.

По информации издания, исполнительница живет в элитном доме около станции метро «Сокол» в Москве. Там у нее имеются две квартиры: одна площадью 500 квадратных метров с «огромной» террасой, другая — площадью 67 «квадратов» за 50 миллионов рублей.

МакSим также владеет двумя автомобилями: Mercedes и Infinity за десять и шесть миллионов рублей соответственно. Также певица, по данным канала, выкупила здание около станции метро «Сходненская» для школы искусств. Цена объекта может составлять до 200 миллионов рублей.

При этом МакSим утверждает, что на все это заработала сама, получив миллионы рублей за гастроли. Но, по данным «Курятника», она якобы встречается много лет с состоятельным мужчиной, а отношения с ним скрывает из-за того, что он уже женат, отмечает Telegram-канал.

13 сентября МакSим впервые рассказала о пребывании в коме из-за коронавируса. По ее словам, уже будучи больной, она решила не отменять концерт в Казани и полететь на выступление, несмотря на высокую температуру.

Она считала, что просто сильно простудилась, потому что тесты на COVID-19 показывали отрицательный результат. Теперь певица проходит период реабилитации. О выступлениях артистки, по словам ее представителей, пока не может быть и речи.