Оверчук: Россия неравнодушна к проблемам изменения климата

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Проблемы изменения климата волнуют Россию. Страна чувствует их на себе, а также предпринимает усилия по их решению. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он отметил, что Россия на сегодняшний день переживает множество негативных изменений из-за климата.

— В долгосрочной перспективе мы видим проблемы, мы сегодня уже видим и рост наводнений, лесных пожаров, деградацию земель, опустынивание, — сообщил Оверчук, выступая на мероприятии «Пути низкоуглеродного развития: роль и подходы России», которое прошло в четверг, 11 ноября, в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в шотландском Глазго.

Кроме этого, Оверчук затронул тему вечной мерзлоты. Так, на территории России она составляет почти 70 процентов, передает его слова ТАСС.

— Значительная часть территории РФ будет подвержена процессу эрозии, а инфраструктура — этим негативным процессам. Все это влияет на жизнь людей. Поэтому Россия совсем неравнодушна к этим проблемам. Наоборот, мы стараемся их решать, и здесь предпринимаются очень значительные усилия, — заключил вице-премьер.

Климатическая конференция ООН проходит в шотландском Глазго с 31 октября и завершится 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран.

3 ноября президент США Джо Байден заявил, что отказ президента России Владимира Путина и представителя Китая Си Цзиньпина от очного присутствия на саммите «Группы двадцати» в Риме, а также на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая прошла в Глазго, является большой ошибкой с их стороны. Он считает, что весь мир будет смотреть на Китай и спрашивать, какую ценность он представляет для него. Точно также глава США думает и про Россию.