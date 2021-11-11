Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Оверчук: Россия неравнодушна к проблемам изменения климата

Виктория Храменкова

Политика
Оверчук: Россия неравнодушна к проблемам изменения климата
Фото: pixabay.com

Проблемы изменения климата волнуют Россию. Страна чувствует их на себе, а также предпринимает усилия по их решению. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он отметил, что Россия на сегодняшний день переживает множество негативных изменений из-за климата.

— В долгосрочной перспективе мы видим проблемы, мы сегодня уже видим и рост наводнений, лесных пожаров, деградацию земель, опустынивание, — сообщил Оверчук, выступая на мероприятии «Пути низкоуглеродного развития: роль и подходы России», которое прошло в четверг, 11 ноября, в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в шотландском Глазго.

Кроме этого, Оверчук затронул тему вечной мерзлоты. Так, на территории России она составляет почти 70 процентов, передает его слова ТАСС.

— Значительная часть территории РФ будет подвержена процессу эрозии, а инфраструктура — этим негативным процессам. Все это влияет на жизнь людей. Поэтому Россия совсем неравнодушна к этим проблемам. Наоборот, мы стараемся их решать, и здесь предпринимаются очень значительные усилия, — заключил вице-премьер.

Климатическая конференция ООН проходит в шотландском Глазго с 31 октября и завершится 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран.

3 ноября президент США Джо Байден заявил, что отказ президента России Владимира Путина и представителя Китая Си Цзиньпина от очного присутствия на саммите «Группы двадцати» в Риме, а также на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая прошла в Глазго, является большой ошибкой с их стороны. Он считает, что весь мир будет смотреть на Китай и спрашивать, какую ценность он представляет для него. Точно также глава США думает и про Россию.

Читайте также:
РоссияООНКлимат
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Все мнения
О проекте