Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стало известно, сколько россиян поддерживают введение QR-кодов в транспорте

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Стало известно, сколько россиян поддерживают введение QR-кодов в транспорте
Фото: Pixabay

Почти треть россиян поддерживает введение QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте. Однако половина опрошенных считает, что в этом нет необходимости. Данные следуют из опроса онлайн-сервиса поиска работы SuperJob.

— Каждый второй россиянин не видит необходимости в введении системы QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте. При этом, если подобные меры все же будут введены, вакцинироваться от коронавируса ради путешествий на поезде согласны восемь процентов непривитых, на самолете — девять процентов.

Больше половины респондентов заявили, что не нужно вводить систему QR-кодов в поездах и самолетах, а 27 процентов участников исследования выступили в поддержку данной меры. Два процента считают, что QR-код необходим только в самолетах, а один процент — в поездах, передает РИА Новости.

— Тех, кто положительно относится к возможному введению QR-кодов на транспорте, в пять раз больше среди вакцинированных, чем среди невакцинированных от коронавируса респондентов, — отмечают авторы опроса.

Стало известно, сколько россиян поддерживают введение QR-кодов в транспорте

11 ноября вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что туристическая отрасль считает необходимым сохранить право покупки билетов без QR-кодов.

Читайте также:
КоронавирусИсследованияQR-коды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Все мнения
О проекте