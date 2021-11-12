Стало известно, сколько россиян поддерживают введение QR-кодов в транспорте

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Почти треть россиян поддерживает введение QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте. Однако половина опрошенных считает, что в этом нет необходимости. Данные следуют из опроса онлайн-сервиса поиска работы SuperJob.

— Каждый второй россиянин не видит необходимости в введении системы QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте. При этом, если подобные меры все же будут введены, вакцинироваться от коронавируса ради путешествий на поезде согласны восемь процентов непривитых, на самолете — девять процентов.

Больше половины респондентов заявили, что не нужно вводить систему QR-кодов в поездах и самолетах, а 27 процентов участников исследования выступили в поддержку данной меры. Два процента считают, что QR-код необходим только в самолетах, а один процент — в поездах, передает РИА Новости.

— Тех, кто положительно относится к возможному введению QR-кодов на транспорте, в пять раз больше среди вакцинированных, чем среди невакцинированных от коронавируса респондентов, — отмечают авторы опроса.

11 ноября вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что туристическая отрасль считает необходимым сохранить право покупки билетов без QR-кодов.