«Стресс и экология»: Врач назвала факторы, влияющие на выработку антител

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После вакцинации от COVID–19 у каждого человека может индивидуально формироваться иммунный ответ. Отмечается, что это зависит от различных факторов. Так, например, стресс, плохое питание или экология. Об этом рассказала врач функциональной диагностики, терапевт «Медскан» Анна Баранова.

Иммунным процессом является выработка антител после вакцинации. Ослабить их эффективность могут перенесенные или текущие инфекции, хронические заболевания, стрессы, недостаточность питания, или плохая экология окружающей среды.

— Надо еще учитывать тот фактор, что иммунные процессы очень индивидуальны и формирование иммунного ответа у всех будет протекать неодинаково, поэтому после вакцинации мы наблюдаем разное количество выработанных антител у разных людей, — рассказала Баранова в интервью ТАСС.

К снижению иммунитета также может привести наличие авитаминоза. Однако в таком случае, если бы человек заболел, то организму было бы сложнее справиться с инфекцией.

— Формирование любого уровня поствакцинального иммунитета будет тренировать организм для эффективного ответа при встрече с инфекцией, то есть сезонный авитаминоз не может являться противопоказанием к вакцинации, — добавила врач.

Кроме этого, специалист напомнила, чтобы вакцинация прошла максимально успешно необходимо пройти небольшое обследование перед ее проведением. Она объяснила это тем, что не каждый «упадок сил» может говорить о нарушении иммунных механизмов в организме.

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В четверг, 11 ноября, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что ударную дозу антител против коронавируса можно получить, сделав вакцину спустя пять-шесть месяцев после болезни или первой прививки.