Иммунолог раскрыл способ получения ударной дозы антител от COVID-19

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Ударную дозу антител против коронавируса можно получить, сделав вакцину спустя пять-шесть месяцев после болезни или первой прививки. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в четверг, 11 ноября.

— Ревакцинация дает ударную дозу антител. Если мы поставим прививку первый раз, иммунная система выработает высокий уровень антител, но они будут быстро падать, потому что иммунитет так устроен, — рассказал специалист.

При повторном контакте с вирусом вступят в действие клетки памяти, что позволит поддерживать человека больше пяти месяцев, уточнил он. При этом сценарии уровень антител будет «огромным» — от 2000 до 5600 балл на миллилитр, подчеркнул врач.

При этом, по его словам, только повторная вакцинация дает ударную защиту. Это способ сказать иммунитету: «Не расслабляйся», приводит слова Болибока Ura.ru.

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11 ноября в оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года.