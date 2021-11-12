Выставка «Достоевскому посвящается» откроется в Третьяковской галерее

В пятницу, 12 ноября, в старом здании Третьяковской галереи откроется выставка «Достоевскому посвящается». В экспозицию вошли живописные картины и рукописи из архивов галереи. Об этом сообщает пресс-центр музея.

Отмечается, что выставка приурочена к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского.

Главным экспонатом на выставке станет единственный прижизненный портрет Достоевского, который был заказан Павлом Третьяковым для портретной серии выдающихся отечественных деятелей. Он до сих пор занимает важное место в постоянной экспозиции Третьяковской галереи.

— В проект также включены письма Третьяковых к Достоевскому и шесть произведений из собрания Третьяковской галереи, к которым обращался писатель, — передает РИА Новости слова пресс-службы.

Кроме этого, для посетителей подготовлен видеоролик, рассказывающий о Достоевском, его отношениях с Павлом Третьяковым и роли писателя в художественной жизни России второй половины XIX века.

Выставка продлится с 12 ноября до 13 марта 2022 года. Вход в галерею возможен только при предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность.

11 ноября отмечается 200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского.

Во вторник, 10 ноября, «Вечерняя Москва» писала, что в шести кинотеатрах сети «Москино» пройдет показ ретроспективы экранизаций произведений Федора Достоевского. Будут показаны фильмы Ивана Пырьева, Льва Кулиджанова, Андрея Эшпая, Романа Качанова и Ричарда Айоади.