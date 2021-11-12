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Власти Санкт-Петербурга должны обеспечить вакцинацию пенсионеров

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Власти Санкт-Петербурга должны обеспечить вакцинацию пенсионеров
Фото: Pixabay

Власти в Санкт-Петербурге должны обеспечить вакцинацию от коронавирусной инфекции для людей старше 60 лет. Данное требование выдвинула главный государственный врач по городу Санкт-Петербургу.

— Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против новой коронавирусной инфекции лиц, старше 60-ти лет, — говорится в материале, опубликованном на сайте городского управления Роспотребнадзора в пятницу, 12 ноября.

11 ноября заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Ольга Гранатович заявила, что вакцинация для людей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями остается в Санкт-Петербурге добровольной.

Накануне стало известно, что неработающим жителям Санкт-Петербурга старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию от COVID–19 ограничат доступ к заведениям общественного питания и ряду услуг.

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После снятия ряда ограничений, которые действовали в Москве до 8 ноября, люди, которые находятся в группе риска и не сделали прививку или не переболели коронавирусом в течение полугода, должны находиться дома. Для них приостановят бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте. В это время им также не следует покидать дома кроме случаев, когда нужно посетить врача, купить продукты, выбросить мусор или выгулять питомца. Не ограничиваются прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе.

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