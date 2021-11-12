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Эксперт перечислила специи, которые продляют жизнь

Виктория Храменкова

Общество
Эксперт перечислила специи, которые продляют жизнь
Фото: pexels.com

Снизить риск развития рака, а также другие возрастные заболевания можно при помощи трех приправ. Об этом рассказала автор статьи для издания Express Джессика Ниббс.

Куркумин стоит первым в списке полезных специй.

— Куркумин может продлить жизнь за счет ингибирования перекисного окисления липидов, а также увеличивает антиоксидантную активность, — сообщила Ниббс в интервью изданию.

Пользу организму также приносит корица. Она снижает уровень сахара в крови и снимает воспаление. Экстракт корицы уменьшает распространение раковых клеток и убивает их. Бороться с опухолями помогает и ее эфирное масло.

Шалфей тоже полезен для организма человека. Отмечается, что он улучшает работу мозга и память, а также важен при болезни Альцгеймера. Шалфей важен для профилактики сердечных заболеваний.

В конце октября диетолог Татьяна Дик призвала россиян включить в рацион корицу, куркуму, тимьян, шалфей и орегано. Она сообщила, что эти специи богаты антиоксидантами, которые оказывают противораковое действие и борются со свободными радикалами.

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