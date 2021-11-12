Названы изменения, которые указывают на болезнь Паркинсона

Фото: pixabay.com

Голос человека может выдать начало болезни Паркинсона. Специалисты отмечают, что при этом недуге человек начинает говорить тише или сначала он может быть громким, а затем постепенно затихать.

Кроме этого, наблюдается монотонность речи. Это связано с тем, что пациенты не в состоянии контролировать свой уровень громкости и эмоциональности.

Также о начале развития заболевания свидетельствует заикание, пишет издание Express со ссылкой на данные Американской ассоциации болезни Паркинсона.

Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание. Она возникает из-за нарушения выработки клетками мозга химического вещества дофамина, это ведет к нарушению функций клеток, отвечающих за движения человека. Всего в мире болезнью Паркинсона страдают порядка 10 миллионов человек.

Ведущими симптомами являются мышечная ригидность, гипокинезия, тремор и постуральная неустойчивость.

На сегодняшний день медицина пока не может излечить заболевание, однако существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование недуга.

Болезнь Паркинсона может развиться из-за отсутствия в организме человека витамина D. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.