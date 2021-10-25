Врач пояснила, какие болезни мозга провоцирует дефицит витамина D

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Недостаток витамина D в организме человека может стать причиной развития серьезных заболеваний мозга. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Эксперт отметила: при дефиците «солнечного» гормона происходят нарушения когнитивных способностей:

— Проводились масштабные исследования, которые подтвердили, что дефицит гормона провоцирует когнитивные нарушения, влияет на работу мозга и увеличивает риск развития возрастных нейродегенеративных заболеваний.

Макиша уточнила, что отсутствие полезного вещества ускоряет процессы старения мозга, повышая риски развития старческого склероза, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Также медик рассказала, почему недостаток «солнечного» гормона может влиять на настроение.