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Врач пояснила, какие болезни мозга провоцирует дефицит витамина D

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач пояснила, какие болезни мозга провоцирует дефицит витамина D
Фото: Скриншот видео на youtube / Первый канал

Недостаток витамина D в организме человека может стать причиной развития серьезных заболеваний мозга. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Эксперт отметила: при дефиците «солнечного» гормона происходят нарушения когнитивных способностей:

— Проводились масштабные исследования, которые подтвердили, что дефицит гормона провоцирует когнитивные нарушения, влияет на работу мозга и увеличивает риск развития возрастных нейродегенеративных заболеваний.

Макиша уточнила, что отсутствие полезного вещества ускоряет процессы старения мозга, повышая риски развития старческого склероза, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Также медик рассказала, почему недостаток «солнечного» гормона может влиять на настроение.

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