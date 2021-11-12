Названы продукты, которые могут испортить кожу

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Некоторые категории продуктов могут негативно сказываться на состоянии кожи человека. В этом списке присутствует сахар, а также молочные продукты. О том, какой вред могут приносить продукты питания, рассказала нутрициолог Кристина Журавлева.

Сахар и сладкие продукты провоцируют подъем инсулина и уровня сахара в крови. Затем они вызывают повышенное выделение кожного сала. Себум может провести к прыщам и акне.

Также врач рассказала, что и молочная продукция может ухудшать состояние кожи. Так, лактоза — молочный сахар, который содержится в молочной и кисломолочной продукции и относится к группе дисахаридов.

— Именно она дает молоку сладкий вкус. Лактоза «кормит» нашу условно-патогенную флору, что и вызывает проблемы с кожей, кандидоз и прочие заболевания, — подчеркнула Журавлева в беседе с РИА Новости.

Кроме этого, молочная продукция содержит инсулиноподобный фактор роста, влечет рост тестостерона, а он приводит к росту инсулина. Последнее повышает количество дигидротестостерона, из-за чего у человека появляются проблемы с кожей и волосами.

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