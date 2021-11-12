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Свыше 900 знаков безопасности поменяли на водоемах в Москве

Виктория Сикерина

Город
Свыше 900 знаков безопасности поменяли на водоемах в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Более 900 знаков безопасности заменили на 250 столичных водоемах в рамках подготовки к зимнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в пятницу, 12 ноября.

В ведомстве отметили, что специалисты сменили информационный щит «Купаться запрещено!» на предупреждающую табличку «Выход на лед запрещен!».

— Места установки и количество знаков безопасности подбирают так, чтобы знаки было видно с любой точки берега. Так, на Патриарших и Чистых прудах заменили по четыре знака, на Царицынских пруда — 47 знаков, а на Серебряно-Виноградном и Борисовских прудах — по 30 знаков, — заявили в пресс-службе.

В комплексе заключили, что знаки около воды меняют ежегодно в апреле и ноябре.

Накануне в ведомстве рассказали, что зимой на водоемах Москвы будут дежурить 26 судов на воздушной подушке.

Специализированные катера оснащены незамерзающими лобовыми стеклами, что позволяет обеспечить видимость в любую погоду. В зависимости от модификации в салоне можно разместить до трех пострадавших в сопровождении дежурной смены.

Также к работе зимой подготовили и подвижные спасательные посты на базе автомобилей повышенной проходимости. Каждый из них оборудован необходимыми спасательными средствами, в составе экипажей — от трех до пяти человек.

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