Почти 30 судов на воздушной подушке обеспечат зимой безопасность в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Зимой на водоемах Москвы будут дежурить 26 судов на воздушной подушке. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в субботу, 6 ноября.

— Они используются для спасения пострадавших в акватории Москвы-реки и на внутренних водоемах столицы. Такие суда могут передвигаться по воде, заболоченной местности, преодолевать неровности и ломаный лед со скоростью от 50 до 80 километров в час, — говорится в сообщении.

Катера оснащены незамерзающими лобовыми стеклами, что позволяет обеспечить видимость в любую погоду. В зависимости от модификации в салоне можно разместить до трех пострадавших в сопровождении дежурной смены.

К работе зимой подготовили и подвижные спасательные посты на базе автомобилей повышенной проходимости. Каждый из них оборудован необходимыми спасательными средствами, в составе экипажей — от трех до пяти человек.

Спасатели на воде и водолазы проходят дополнительную подготовку перед началом зимы. Они оттачивают навыки оказания первой помощи и спасения из ледяной полыньи.

В настоящее время в городе действуют 24 поисково-спасательные станции. На них служат почти 370 спасателей на воде, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.