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Наказание за задержки авиарейсов предложили увеличить в России

Евгений Белоусов

Политика
Наказание за задержки авиарейсов предложили увеличить в России
KOZ_8678.JPG / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Наказание для авиакомпаний за задержку авиарейсов предложили увеличить в России. Об этом стало известно 12 ноября из письма заместителя руководителя Росавиации Георгия Бахарева президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну.

В письме говорится, что Росавиация сейчас рассматривает письмо Генпрокуратуры по поводу недостатков нормативно-правового регулирования защиты прав пассажиров. Так например, в воздушном законодательстве РФ отсутствуют понятия «задержка авиарейса», «время отправления рейса», «необходимый резерв» и «овербукинг». Также в нем нем нет необходимых норм, которые устанавливали бы время приведения транспортного средства к эксплуатационной готовности.

Для устранения этих недостатков, а также дальнейшейпрофилактики правонарушений и соблюдения прав пассажиров авиавласти попросили АЭВТ представить соответствующие предложения по аналогии с положением ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии».

По этой статье за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубыми нарушениями, предусмотрено предупреждение или штраф в размере 100 тысяч рублей. А за грубое нарушение — штраф в размере 200 тысяч рублей или же приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Уточняется, что изначально Генпрокуратура адресовала письмо Минтрансу. Там подтвердили получение письма и отметили, что занимаются проработкой вопроса, передают «Известия».

До этого, 11 ноября, экономист и директор Института нового общества Василий Колташов прокомментировал сообщения о возможных санкциях в отношении «Аэрофлота».

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