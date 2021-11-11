Экономист прокомментировал сообщения о возможных санкциях против «Аэрофлота»

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Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов прокомментировал сообщения о возможных санкциях против «Аэрофлота».

По мнению Василия Колташова, попытки Евросоюза выдвинуть обвинения «Аэрофлоту» за миграционный кризис выглядят абсурдно и любой неаффилированный суд легко развалит нападки ЕС. Он отметил, что прибытие мигрантов было абсолютно законным и неважно, какими авиакомпаниями они воспользовались.

— Их прибытие было абсолютно законным и совсем неважно, какими авиакомпаниями они прилетали: «Белавиа» или же «Аэрофлотом» — это было непринципиально и совершенно законно, — отметил он в комментарии ОСН.

Ранеестало известно, что в Европейском Союзе рассматривают возможность обложить санкциями «Аэрофлот» и другие авиакомпании из-за миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. На такие меры страны ЕС намерены пойти из-за подозрений, что авиатранспортные предприятия могли принимать участие в провозе нелегалов на территорию Белоруссии. Санкции могут быть введены в начале зимы.