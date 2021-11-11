Евросоюз может ввести санкции против компании «Аэрофлот»

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Власти Евросоюза обсуждают введение санкций против компании «Аэрофлот». Информация представлена в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

Также санкции могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines, передает Bloomberg слова неназванного европейского чиновника.

Он отметил, что ЕС может объявить о новых ограничениях уже в начале декабря.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница». 9 ноября в Минобороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте Кузница.