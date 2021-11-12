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Индустриальный квартал появится в Нижегородском районе столицы на месте бывшей промзоны

Михаил Алимов

Город
Индустриальный квартал появится в Нижегородском районе столицы на месте бывшей промзоны
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Нижегородском районе столицы возведут индустриальный квартал. Он появится на территории бывшей промзоны «Грайвороново» возле станции МЦК Новохохловская и одноименной станции МЦД-2. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Площадь участка бывшей промзоны, подлежащего комплексному развитию превышает 3,7 гектара. В его реорганизацию инвестор вложит 15 миллиардов рублей, ежегодные поступления в бюджет города составят 1,3 миллиарда рублей, — рассказал он.

Отмечается, что реорганизация промзоны будет выполнена в рамках программы «Индустриальные кварталы». На ее территории создадут новые научно-производственные и общественно-деловые пространства. Они дадут более 400 новых рабочих мест, а площадь всей построенной недвижимости достигнет 55 тысяч квадратных метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Согласно проекту решения почти 40 тысяч квадратных метров выделено под научно-производственную деятельность. Банки, кафе, магазины и спортивные площадки займут более 15 тысяч квадратных метров. Особое внимание уделят благоустройству и озеленению территорий, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В конце октября председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что территорию бывшей промзоны «Грайвороново» в столичном районе Текстильщики ждет комплексная реорганизация. По ее словам, это создаст новую точку притяжения в районе и увеличит количество рабочих мест. Общественные обсуждения по данному проекту проходили с 27 октября по 9 ноября.

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