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Бывшую промзону «Грайвонорово» в Текстильщиках комплексно реорганизуют

Михаил Алимов

Город
Бывшую промзону «Грайвонорово» в Текстильщиках комплексно реорганизуют
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Новохохловская улицаКарта всех событий

Территорию бывшей промзоны «Грайвороново» в столичном районе Текстильщики ждет комплексная реорганизация. Об этом в пятницу, 29 октября, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она расположена на юге Москвы в районе станции МЦД-2 Новохловская. Площадь реорганизуемой территории составит около шести гектаров.

— Проектом предлагается осуществить комплексное развитие территории с размещением спортивного объекта общей площадью порядка 20 тысяч квадратных метров, а также общественно-делового центра ориентировочной площадью 56 тысяч квадратных метров. Комплексное развитие территории и реализация предложенных проектных решений позволят преобразовать территорию, — рассказала Княжевская.

По ее словам, это создаст новую точку притяжения в районе и увеличит количество рабочих мест.

Общественные обсуждения по данному проекту уже идут с 27 октября и продолжатся до 9 ноября. Принять участие в них можно на портале «Активный гражданин» в разделе «Общественные обсуждения». Все пожелания горожан рассмотрят разработчики проекта.

27 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что бывшая промзона «Южный порт» на юго-востоке города будет благоустроена в ближайшие 12 лет. Там, по словам мэра, сейчас находятся склады и автосервисы, а в будущем появятся современные производства. Власти намерены превратить данную территорию в новый деловой центр Москвы с торговыми центрами, офисами и общественными пространствами.

Реконструкция бывшей промзоны, как уточнил глава города, даст Москве более 15 тысяч рабочих мест. «Южный порт» станет новой точкой роста в излучине Москвы-реки.

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