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Сергей Собянин анонсировал старт работ в бывшей промзоне «Южный порт»

Иван Юминов

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Сергей Собянин анонсировал старт работ в бывшей промзоне «Южный порт»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Печатники Карта всех событий

Бывшая промзона «Южный порт» на юго-востоке города будет благоустроена в ближайшие 12 лет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на странице в соцсети «ВКонтакте» в среду, 27 октября.

— Территория «Южного порта» в Печатниках преобразится в ближайшие 12 лет. В бывшей промзоне начинается проект «Индустриальные кварталы», — рассказал глава города.

Там, по словам мэра, сейчас находятся склады и автосервисы, а в будущем появятся современные производства. Власти намерены превратить данную территорию в новый деловой центр Москвы с торговыми центрами, офисами и общественными пространствами.

Реконструкция бывшей промзоны, как уточнил глава города, даст Москве более 15 тысяч рабочих мест. «Южный порт» станет новой точкой роста в излучине Москвы-реки, заключил Собянин.

27 октября сообщалось, что проект комплексного развития бывшей промзоны «Красный Строитель» на юге Москвы был одобрен. Работы в ней проведут в рамках реализации программы «Индустриальные кварталы».

Территория бывшей промзоны расположилась между Варшавским шоссе и МЦД-2. В настоящий момент там находятся склады, гаражи и магазины автозапчастей.

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