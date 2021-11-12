В интернете продают данные людей, купивших поддельные справки о вакцинации

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Личные данные более 500 тысяч покупателей поддельных справок о вакцинации и ПЦР выложили для продажи на интернет-ресурсах. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили СМИ.

На данный момент на продажу выставлены данные только жителей Московского региона. Отмечается, что личные данные мошенники могли собрать через сервис по продаже поддельных справок.

По данным одного из продавцов базы, в продаже имеются паспортные данные граждан, СНИЛС, номера телефонов и место жительства. кроме того, продают и информацию о дате получения поддельного сертификата. Стоимость тысячи строк — 120 долларов.

Уголовная ответственность в данном случае грозит как и продавцам личных данных людей, так и самим покупателям поддельных справок, уточняет «Комерсант».

До этого, 10 ноября, Троицкий суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о сбыте поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. 34-летнему жителю столицы Геннадию Моисееву предстоит выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Уточняется, что мужчине вменили уголовную статью «Сбыт поддельного официального документа».