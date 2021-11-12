Столичные археологи нашли металлическую накладку со Всемирной выставки в Париже

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия Москвы

Во время археологических раскопок на улице Сретенка специалисты обнаружили металлическую накладку со Всемирной выставки в Париже, которая проходила в 1878 году. Она состоит из сплавов цветных металлов и имеет размер 10 на пять сантиметров, а на ее поверхности изображен дворец Трокадеро, который построили специально для проведения выставки.

На накладке заметна надпись Paris, Exposition Universelle.

— Это интереснейший предмет, фактически сувенир с международной выставки научных, технических и культурных достижений, прошедшей 143 года назад. Наши специалисты предполагают, что накладка крепилась на шкатулку или была ярлыком для привезенного из Парижа товара. На обратной стороне сохранились штифты для ее крепления. Предстоит провести реставрацию накладки. Затем мы передадим ее в один из столичных музеев, — рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

На Сретенке часто обнаруживают различные артефакты. Преимущественно они датируются XVI‒XIX веками. В этот период улица считалась одной из самых главных в Москве, передает официальный сайт мэра столицы.

Всемирная выставка 1878 года (Exposition Universelle de 1878) проводилась в Париже с 1 мая по 10 ноября. Франция тогда пыталась восстановить свой международный престиж после поражения во франко-прусской войне (1870‒1871).

В октябре российские эксперты вскрыли свинцовый саркофаг V–VI веков, который был найден в Абхазии в ходе археологической экспедиции. Об этом рассказал директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа. Его нашли в августе на месте древнейшего города Гюэнос на фундаменте древнего храма. Раскопки проводились в Очамчырском районе на востоке республики совместной российско-абхазской археологической экспедицией.