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В ГД подняли вопрос о получении QR-кодов переболевшими без обращения к врачу

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В ГД подняли вопрос о получении QR-кодов переболевшими без обращения к врачу
Фото: Youtube / B0MBER SHOW

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) направил предложение министру здравоохранения Михаилу Мурашко создать в РФ дополнительный регистр граждан, которые переболели коронавирусом бессимптомно и тех, кто не обращался к врачу.

По словам Леонова, существует проблема, когда человек не может получить QR-код, хотя уже имеет антитела к коронавирусу. Соответственно, предлагаемая им мера будет актуально не только для тех, кто переболел бессимптомно или не обращался за помощью к врачам, но также и для тех, кто привился иностранными вакцинами.

— Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев, — передают слова обращения РИА Новости.

Также 12 ноября стало известно, что в интернете мошенники начали продавать личные данные более 500 тысяч покупателей поддельных справок о вакцинации и ПЦР. На данный момент на продажу выставлены данные только жителей Московского региона. Отмечается, что личные данные мошенники могли собрать через сервис по продаже поддельных справок.

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