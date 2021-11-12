Короткую программу на этапе Гран-при в Токио выиграли фигуристы Мишина и Галлямов

Фото: ТАСС / Наталия Федосенко

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в Токио. Фигуристы выступают в соревнованиях спортивных пар.

Мишина и Галлямов заработали 78,40 балла. Второе место также занимают россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (75,78). А на третьем месте расположились японцы Рику Миура и Рюити Кихара (73,98).

Пары представят произвольную программу завтра, 13 ноября.

Анастасии Мишиной 20 лет, а Александру Галлямову — 22. Они выступают в паре с 2017 года, фигуристы являются чемпионами мира 2021 года, бронзовыми призерами финала Гран-при (2019) и чемпионами мира среди юниоров (2019). С 2020 года они тренируются под руководством Тамары Москвиной.

До этого, 7 ноября, российский фигурист Михаил Коляда забрал серебро на этапе Гран-при в Турине. Победителем соревнований стал японец Яма Кагияма.